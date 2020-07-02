Через две недели Айя-София может стать мечетью

Статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента Турции. Такое решение принял Государственный совет страны — он выполняет функции высшего административного суда. Указ Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея остается законным. Однако Реджеп Тайип Эрдоган может изменить это положение.

Семнадцать минут — столько времени потребовалось самому высокому административному суду Турции, Госсовету, чтобы обсудить будущее одного из главных символов Стамбула и восточного христианства. Заседание о статусе Собора Святой Софии было закрытым, его решение пока не огласили. Истец, выступающий за то, чтобы собор вновь стал мечетью, настаивал: в 1934 году правительство не имело права делать из мечети музей. Прокурор же назвал то решение правомерным, но добавил важную деталь.

"Прокурор, во-первых, считает, что тогда, в 1934 году, решение было принято правильно и в рамках закона, поэтому нужно отказать истцу. Однако при желании президент может собрать кабинет министров и таким же указом отменить статус музея и переделать его в мечеть", — пояснил главный редактор "МК в Турции", авторм Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

Поручение — изучить вопрос смены статуса Собора святой Софии с музея на мечеть – президент Турции дал в начале июня. Эрдоган отметил, что туристы по-прежнему смогут приходить в этот храм, как это происходит с Голубой мечетью. Построенный в первой половине VI Собор Святой Софии был жемчужиной Константинополя и всей Византии. После падения империи в XV веке христианский храм переделали в мечеть.

Но при первом президенте Турции, Мустафе Кемале Ататюрке, собор стал музеем. Закрашенные византийские фрески и мозаики очистили от штукатурки. Собор, который называют Айя-София, — один из символов Стамбула. Но жители города не находят согласия в вопросе того, каким должен быть его статус.

"Если это снова будет мечеть, к нам вернется наше наследие. И на туризме это совершенно не отразится. А нация воссоединится со своим духовным богатством", — уверен житель Стамбула Рамазан Тембел.

"Мне кажется, в нашей стране достаточно мест для молитвы, мечетей. И если посмотреть с точки зрения экономической перспективы и денег, которые поступают от туристов, мне кажется, собор должен остаться музеем", — считает жительница Стамбула Эзги Озбек.

События вокруг храма обеспокоило не только Патриарха Константинопольского Варфоломея, при чьем правлении Собор рискует вновь стать мечетью. С тревогой о будущем Собора говорят в Московском патриархате. Ведь именно побывав на богослужении в этом храме, послы русского князя Владимира почувствовали, что не знают – на земле они находятся или на небе. И по итогам того посольства было решено крестить Русь.

"Для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом Православия. Он был построен в VI веке императором Юстинианом именно как православный храм и стал не только чудом архитектуры своего времени, но и главным православным храмом Восточной Римской империи. Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии, который сейчас является музеем, приведут к нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились к настоящему времени", — говорит председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Сохранить музейный статус Собора призвал и Госсекретарь США.

"Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса Айя-Софии как умаление наследия этого удивительного сооружения и его непревзойденной способности служить столь необходимым человечеству связующим звеном различных религиозных традиций и культур... Мы стремимся продолжить работу с правительством Турции по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по сохранению религиозных и культурных объектов", — высказал свою точку зрения госсекретарь США Майк Помпео.

К слову, вопрос о статусе храма открывает новые политические перспективы перед президентом Турции.

"Но — вопрос. Он хочет действительно решить этот вопрос для себя или он это делает из политических целей, и это очередной ход для того, чтобы использовать их за столом переговоров с какими-то странами и решения вопросов. Например, с Грецией, чтобы решить вопросы по проекту EastMed, например, это газовый трубопровод вдоль Средиземного моря", — высказывает предположение Яшар Низабаев.

Согласно сообщениям греческой прессы, Госсовет Турции постановил, что статус Собора Святой Софии может быть изменен на "мечеть" указом президента. Но официального подтверждения или опровержения пока нет. Главный административный суд республики планирует огласить свое решение в течение 15 дней.