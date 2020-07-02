В пяти районах Томской области введен особый противопожарный режим

Из-за жары и сильного ветра особый противопожарный режим введен в пяти районах Томской области — в Шегарском, Верхнекетском, Асиновском, Кривошеинском и Первомайском. Об этом сообщила ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.



"Муниципалитеты приняли это решение совместно с оперативным штабом областного Департамента лесного хозяйства. Причиной подобных мер стала установившаяся жаркая погода и усиление ветра. В ближайшее время в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов",– говорится в сообщении.



Напомним, в период действия особого противопожарного режима жителям запрещено жечь сухую траву и разводить костры. Нарушения будут фиксировать с помощью системы спутникового мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства России. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.