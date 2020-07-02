Tesla во время коронакризиса нарастила поставки электрокаров выше ожиданий рынка

Акции Tesla взлетели после того, как автопроизводитель заявил, что поставил около 90 650 автомобилей во втором квартале, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Продажи электромобилей Tesla смогли противостоять экономическому спаду, в отличие от большинства конкурентов.

Аналитики ожидали, что Tesla поставит около 72 000 автомобилей за три месяца, согласно консенсусу аналитиков, опрошенных FactSet. Более широкий пул оценок аналитиков, составленный Bloomberg, задал более высокие ожидания — 83 000 автомобилей во втором квартале.

Акции Tesla выросли почти на 9% до $1219,02 в четверг, до этого закрывшись на росте в 3,7% до $1119,63.

Стоит отметить, что за три отчетных месяца рост поставок составил 2,5% по отношению к первому кварталу, но на 4,8% меньше в годовом выражении​​​. Впрочем, это неудивительно, ведь продажи автомобилей по всему миру, и особенно в США, упали на фоне вспышки коронавируса.

General Motors, Toyota Motor, Fiat Chrysler и Ford снизили продажи во втором квартале более чем на 30%, так как коронавирус вынудил потребителей оставаться дома, а дилерские центры и заводы — закрываться.

Tesla сообщила о совокупных поставках 80 050 седанов Model 3 и кроссоверов Model Y, а также о поставках 10 600 более дорогих автомобилей Model S и Model X.

В первом квартале 2020 года, Tesla заявила, что произвела больше автомобилей, чем продала — 102 672 штуки,а 88 400 было поставлено. Во втором квартале 2019 года, Tesla заявила, что произвела 87 048 автомобилей, включая 72 531 Model 3, и поставила 95 200, включая 77 550 Model 3.

Во втором квартале, Tesla была вынуждена закрыть свой главный автомобильный завод в Фримонте, Калифорния, на несколько недель из-за приказа местных служб здравоохранения. Автопроизводитель сократил заработную плату наемным работникам и отложил повышение зарплаты, повышения и премирование сотрудников до окончания аттестации, которая должна быть завершена к концу июля.

Для того, чтобы стимулировать спрос на электромобили компании, Tesla во втором квартале снизила цены на автомобили в Северной Америке и Китае.

Завод компании в Китае быстро вернулся в строй после коронавирусного локдауна. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи в Китае начали восстанавливаться, и в мае компания продала там 11 095 автомобилей Model 3.

В преддверии отчета о поставках, капитализация Tesla выросла, в результате автомобильная компания Илона Маска стала самой ценной автомобильной компанией на планете, обогнав предыдущего лидера - японского автомобилестроительного гиганта Toyota.

Tesla также обошла по капитализации другие известнейшие компании мира - Coca-Cola, Walt Disney, Cisco, Merck, Exxon Mobil. Tesla также стоит больше, чем PayPal — компания, которую когда-то основал Илон Маск.

Эта веха подчеркивает огромный энтузиазм инвесторов к автопроизводителю, которому еще предстоит доказать, что компания может быть стабильно рентабельной. В этом году акции компании выросли более чем в два раза, на 170%.