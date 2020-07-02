Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Курьеры сервисов "Яндек.Еда" и DeliveryClub устроили потасовку около ресторана быстрого питания на северо-западе Москвы. По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.

"Разборки продолжаются. И эти люди доставляют нам еду", — посетовала автор записи.

Инцидентом заинтересовались не только полицейские, но и службы безопасности сервисов, представители которых участвовали в драки. Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.