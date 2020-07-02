Хакими официально стал футболистом "Интера"

Миланский "Интер" объявил о подписании контракта с защитником мадридского "Реала" Ашрафом Хакими. Стороны поставили подписи под договором на 5 лет, который истечет 30 июня 2025 года.



"Реал" за продажу марокканского оборонца получит 40 миллионов евро. Как сообщает Спортс.Ru, также "сливочным" полагаются бонусные выплаты. Сам же 21-летний Хакими ежегодно будет зарабатывать в Милане 5 миллионов евро.



Хакими является воспитанником "Реала". Он находился в клубной системе мадридцев с 2006 года и впервые покинул ее окончательно. Ранее он на протяжении двух сезонов на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию".