Умер поэт Борис Дубровин, написавший песни для Магомаева и Кобзона

В Москве умер поэт-песенник Борис Дубровин. Ему было 94 года. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Дубровин умер несколько дней назад, но известно об этом стало лишь сейчас, сообщает "Комсомольская правда". В тяжелый момент с мужчиной находилась его супруга Валентина Тарасовна.

Борис Дубровин стал автором песен ряда именитых исполнителей, в числе которых Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Анне Вески, Валентина Толкунова и многие другие. Его перу принадлежат тексты следующих композиций: "От печали до радости", "Любви негромкие слова", "Я в сторонке постою" и так далее.