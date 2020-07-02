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2 июля 202018:44

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

AP Images

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Министр энергетики Саудовской Аравии недавно выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав подробные планы по ограничениям добычи нефти. Страны не смогли предоставить во время видеоконференции ОПЕК 18 июня каких-либо конкретных цифр по сокращению нефтедобычи. После этого Саудовская Аравия дала понять, что может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы нанести ущерб экономикам Анголы и Нигерии.

 

В апреле страны ОПЕК+ смогли договориться о совокупном снижении нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

Историческая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в мире, сохранившая стабильность мирового рынка, в мае выполнялась на 89%, сообщалось в июньском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Саудовская Аравия выполнила сделку на 100%, Россия — на 97%.

Страны ОПЕК в мае выполняли свои обязательства на 86%, страны, не входящие в ОПЕК, — на 94%.

 

Производители нефти в Персидском заливе сократили добычу на 90% от своих квот. Алжир, Конго, Экваториальная Гвинея сократили добычу больше утвержденных квоты. Мексика в мае снизила добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, неожиданно перевыполнив свою квоту на 65%. В списке отстающих Габон (40% от квоты), Ирак (46%), Казахстан (73%), Ангола и Нигерия (на 74%).

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.

Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+. Затем сделка была продлена еще на месяц.

 

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