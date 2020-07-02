2 июля 202018:45

Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

Турецкий эксперт в области больших данных Ата Хакчыл провел масштабное исследование о самых небезопасных и часто используемых паролях. Как выяснилось по итогам анализа базы, состоящей из более чем миллиарда утекших учетных данных, каждым 142-м паролем в мире является последовательная комбинация цифр "123456".

Данные для исследования были взяты из открытых источников. Такие подборки, которые были накоплены за много лет и состоят из паролей, скомпрометированных в результате кибератак, свободно распространяются в интернете. Их можно найти на GitHub или GitLab, на хакерских форумах и файлообменниках. Аналогичные дампы собирают компании, включая Google, Microsoft и Apple, чтобы предупреждать пользователя о слабой кодовой фразе.

Как правило, пользователи отдают предпочтение очевидным и легко угадываемым комбинациям из букв и цифр, которые легко запомнить, женским и мужским именам, названиям брендов, видам спорта, а иногда и просто строкам, образующим горизонтальную или вертикальную линию на клавиатуре с раскладкой QWERTY (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx и так далее).

В базе на 1 000 000 000+ паролей только 168 919 919 являются уникальными, из которых 7 миллионов приходятся на "123456". По словам специалиста, эта незатейливая комбинация остается самой распространенной на протяжении пяти последних лет.

Типичный пароль, подсчитал Хакчыл, состоит из 9,48 символа, хотя эксперты по компьютерной безопасности рекомендуют использовать не менее 16 знаков. Что еще хуже, спецсимвол (подчеркивание, решетка, звездочка и так далее) присутствует всего в 12% паролей.

Вот еще несколько интересных наблюдений: 28,79% паролей содержат только буквы, 13,37% - только цифры, а 26,16% - только символы в нижнем регистре. 34,41% всех паролей заканчиваются цифрами, но только 4,522% паролей начинаются с цифр.

Результаты исследования опубликованы на GitHub. Там же можно найти специфическую для языка статистику. Вот, например, список 150 самых слабых паролей среди пользователей, которые говорят на русском, украинском и латышском языках.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

17:08

ЕС и Великобритания досрочно прервали переговоры по Brexit

17:04

Тело новорожденного достали из Москвы-реки

16:36

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

16:34

МЧС: Пожар на Тверской улице площадью 800 квадратных метров локализован

15:45

Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

15:13

Пожару на Тверской улице присвоен четвертый ранг сложности

14:58

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

1 час назад
Серьезный пожар в центре Москвы потушен

Серьезный пожар в центре Москвы потушен

1 час назад
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

1 час назад
Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

3 часа назад
Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

3 часа назад
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

30 минут назад
Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

1 час назад
Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

1 час назад
Тело новорожденного достали из Москвы-реки

Тело новорожденного достали из Москвы-реки

1 час назад
Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

1 час назад
Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

2 часа назад
Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

1 час назад
"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

55 минут назад
Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

7 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020 06:00
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

39 минут назад
В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

1 час назад
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

1 час назад
МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

1 час назад
Самарскую воспитательницу отстранили от работы после жестокой выходки

Самарскую воспитательницу отстранили от работы после жестокой выходки

2 часа назад
Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

2 часа назад
Девочку, которой на голову упала бутылка, прооперировали и перевели в отделение

Девочку, которой на голову упала бутылка, прооперировали и перевели в отделение

2 часа назад
К ЕГЭ готовы: пункты проведения экзаменов прошли дезинфекцию

К ЕГЭ готовы: пункты проведения экзаменов прошли дезинфекцию

2 часа назад
Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

2 часа назад
Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

2 часа назад
Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

3 часа назад
"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

3 часа назад
Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

3 часа назад
Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

3 часа назад
Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

3 часа назад
Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

4 часа назад
Расходы бюджета России планируется увеличить

Расходы бюджета России планируется увеличить

4 часа назад
Финские военные отказались от свастики, но не везде

Финские военные отказались от свастики, но не везде

4 часа назад
На Красной площади может пройти биатлонная гонка

На Красной площади может пройти биатлонная гонка

4 часа назад
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

5 часов назад
Кремль: состоялся триумфальный референдум о доверии Путину

Кремль: состоялся триумфальный референдум о доверии Путину

5 часов назад
Сырое молоко может распространять устойчивость к антибиотикам

Сырое молоко может распространять устойчивость к антибиотикам

5 часов назад
Съели сырого сурка: на границе с Россией зафиксирована вспышка чумы

Съели сырого сурка: на границе с Россией зафиксирована вспышка чумы

5 часов назад
Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

6 часов назад
Инспекторы ГИБДД спасли мальчика со штырем в глазу, которого отказались лечить две больницы

Инспекторы ГИБДД спасли мальчика со штырем в глазу, которого отказались лечить две больницы

6 часов назад
Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь: советы реаниматолога

Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь: советы реаниматолога

6 часов назад
В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

6 часов назад
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

6 часов назад
На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минут

На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минут

7 часов назад
Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

7 часов назад
Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

7 часов назад
COVID-19: cуточный прирост заболевших в России немного вырос

COVID-19: cуточный прирост заболевших в России немного вырос

7 часов назад
Врач рекомендует снимать стресс крапивой

Врач рекомендует снимать стресс крапивой

8 часов назад
Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

8 часов назад
Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

8 часов назад
Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку