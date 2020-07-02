Roland Garros пройдет при зрителях. Арены заполнят на 50-60 процентов

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису продолжают подготовку к проведению турнира и сообщили о том, что он будет проходить при зрителях. При этом трибуны планируют заполнять на 50-60 процентов от общей вместительности.



В связи с этим представителями турнира "Большого шлема" был разработан медицинский протокол, который предназначен для защиты посетителей арены от вирусных рисков. Его важнейшей частью является социальное дистанцирование.



"Федерация тенниса Франции продолжит адаптироваться к условиям, которые вызваны пандемией коронавируса, в связи с чем был подготовлен протокол, предназначенный для защиты болельщиков во время столь исторического Roland Garros", — говорится в сообщении FFT на официальном сайте.



Также теннисная федерация Франции сообщила, что уже в скором времени билеты на матчи турнира поступят в продажу. Приобрести их можно будет с 16 июля.



Напомним, что Открытый чемпионат Франции проходит на теннисных кортах Парижа с грунтовым покрытием. Изначально турнир должен был пройти в мае-июне, однако календарь пришлось менять из-за эпидемиологической обстановки. Теперь Roland Garros состоится с 27 сентября по 11 октября.