Apple впервые перевела презентацию WWDC на русский язык

Компания Apple впервые включила русский в состав языков, на которые переводятся главные события конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC). Теперь русскоговорящие пользователи могут пересмотреть презентации WWDC и Platforms State of the Union с субтитрами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.

В компании отметили, что российское сообщество разработчиков - одно из самых многочисленных и активных в мире. Официальный перевод примечателен тем, что содержит точные термины и названия элементов пользовательского интерфейса.

Презентация WWDC 2020 с субтитрами доступна на официальном сайте Apple, в YouTube, а также в приложениях Apple TV и Apple Developer. Презентацию Platforms State of the Union можно посмотреть на сайте Apple и в Apple Developer. Помимо русского, на сайте Apple можно включить субтитры на английском, испанском, китайском, японском и корейском языках.

Кроме WWDC 2020, с субтитрами на русском доступна прошлогодняя WWDC 2019 и сентябрьская презентация Apple (пока - только в приложении Apple TV).

WWDC - это важнейшая конференция Apple, которая устраивается ежегодно как для разработчиков, так и общей публики. Она проводится ежегодно с 1983 года. На "съезде" инженеры компании проводят практические занятия и обучающие семинары для разработчиков. Также конференция традиционно служит площадкой для анонса новых продуктов, программ и технологий Apple.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции WWDC впервые в истории проходила в онлайн-формате. На ней Apple представила iOS 14 - новую операционную систему для айфонов, iPadOS 14 для планшетов, macOS Big Sur для Mac, а также объявила о переводе своих компьютеров на ARM-процессоры собственной разработки.