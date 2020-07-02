Карасев обслужит очный матч "Краснодара" и "Зенита" в 26 туре премьер-лиги

Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на матчи 26 тура чемпионата России. Центральную встречу тура между "Краснодаром" и "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.



Игра "быков" с лидером таблицы состоится пятого июля в 20:30 на домашнем стадионе "Краснодара". Помогать Карасеву будут боковые арбитры Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. Резервным судьей будет Сергей Иванов. За VAR будет работать Евгений Турбин, его помощником выступит Александр Богданов.



Напомним, что "Краснодар" идет в таблице российской премьер-лиги на третьем месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 14 очков. При этом у "быков" одна игра в запасе.