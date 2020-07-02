Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко

18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост главы государства. Также арестовали сына политика Эдуарда. Стало известно, в чем именно обвиняют мужчин.

Уголовное дело в отношении Виктора Бабарико возбуждено по статьям, в которых говорится об отмывании средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов, а также дачи взятки. По последнему пункту проходит и его сын Эдуард, сообщает TUT.BY.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания Бабарико. Александр Лукашенко, в свою очередь, намекал, что потенциальные кандидаты в президенты управляются "кукловодами" из России. В Кремле опровергли данную информацию.