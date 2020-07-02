Лукашенко рассказал о зависти россиян к белорусам и сытости президентской долей

В пятницу, 3 июля, Белоруссия отмечает День независимости. В связи с этим президент страны Александр Лукашенко обратился к гражданам страны с речью, в которой затронул ряд политических взаимоотношений с Россией.

По словам белорусского лидера, сегодня его страна "на разрыв". Якобы Белоруссию боятся потерять с востока. "Я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян", — заявил Александр Григорьевич. По его словам, они никуда и не собираются бежать, но хотят, чтобы в "общем доме" к ним относились по-человечески.

Лукашенко также отметил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Это связано с тем, что в Белоруссии нет войн, она является безопасной, спокойной страной в любое время суток. При этом Александр Григорьевич отметил, что граждане страны живут и не понимают, как им это досталось. "Это сделали мы с вами", — обратился президент к жителям Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что уже наработался и наелся этой "президентской доли". По его словам, он участвует в кампании не потому, что держится за кресло посиневшими пальцами. Лидер государства обратил внимание на то, что отдал правлению Белоруссией лучшие годы своей жизни.

Президент отметил, что реформы не решат проблемы страны, поскольку в их результате кто-то набьет карманы, а кто-то снова будет ходить с кастрюлями из деревень и сел в город-герой Минск. В качестве примера Лукашенко привел США, где миллионы безработных и голодные бунты, а также Россию, которой некуда девать золото и металлы. "У нас только руки, мозги, голова на плечах", — отметил Александр Григорьевич. Его речь опубликована на официальном-портале президента.



Ранее российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал слова Лукашенко о том, что Минск — единственный оставшийся союзник для России.