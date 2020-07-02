Гризманн нужен? "Барселона" предлагает француза трем Топ-клубам Европы

Испанская "Барселона" рассматривает вариант с продажей французского полузащитника атакующего плана Антуана Гризманна. И уже сама начинает предлагать его другим ведущим клубам Европы.



Так, согласно информации итальянского журналиста RAI Паоло Паганини каталонцы заинтересованы в возвращении Неймара из "Пари Сен-Жермен", покупке Адриана Рабьо и Дугласа Косты из "Ювентуса" и Лаутаро Мартинеса из "Интера". В каждом из этих случаев в "Барселоне" готовы сделать Гризманна частью сделки по обмену.



Примечательно, что ранее в столице Каталонии называли Антуана одним из шести футболистов, кого клуб не планирует продавать даже в кризис. Да и сам француз признавался, что не хочет покидать "Барсу", даже несмотря на небольшое количество игрового времени.



В текущем сезоне Гризманн сыграл за "Барселону" 32 матча, отметившись 8 голами и 5 голевыми передачами.