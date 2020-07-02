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Поправки в Конституцию 55 минут назад

2 июля 202021:00 Андрей Григорьев

Оправдать высокое доверие людей: в России подводят итоги голосования по Конституции

Оправдать высокое доверие людей: в России подводят итоги голосования по Конституции

В поддержку изменений в Основной закон страны высказались без малого 78 процентов россиян — таковы данные Центризбиркома после обработки всех протоколов. Против — 21 процент. Явка составила почти 68 процентов — это заметно выше, чем в 93-м, когда принимали Конституцию. Процент тех, кто "за", в 2020 году также существенно больше. Кроме того, кампания этого года была беспрецедентной по своей открытости.

В 20:00 закрылись участки для голосования по всей стране. У неиспользованных бюллетеней обрезают углы, чтобы не перепутать с теми, в которых напротив ответа на вопрос стоит галочка. Отдельно показывают, что сейф-пакеты, где документы хранились все это время, невредимы, а потом вскрывают пломбы на ящиках для голосования. Все это проходит под пристальным вниманием наблюдателей.

"Во время подсчета голосов я не выявил никаких нарушений, то есть все проходило максимально открыто и честно", — поделился наблюдатель Михаил Коваленко.

Явка составила почти 68 процентов — на участки пришли около семидесяти пяти миллионов человек. А вот в 93-м, когда принимали саму Конституцию, активность была гораздо меньше — около 55 процентов или 58 миллионов человек.

"Такая высокая активность россиян и их одобрение поправок были ожидаемы, во-первых, потому, что эти изменения назрели. Во-вторых, очень много людей были вовлечены в подготовку этих поправок, в их обсуждение, институтов гражданского общества и, безусловно, понятно и очевидно было, что это, я бы сказала, народные поправки", — сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

На голосовании все было сделано для народа — бесплатные средства индивидуальной защиты гарантировали безопасность на участках. Предложили целый набор голосований разных способов: на дому, на производстве и даже вовсе онлайн (пока только для жителей Москвы и Нижегородской области). Технологический прорыв — даже система ГАС "Выборы" обработала протоколы быстрее, чем всегда.

На информационном табло — предварительные результаты многомесячной кампании и недельного голосования. Здесь же, в зале заседаний Центризбиркома, председатель комиссии Элла Памфилова объявила цифры по всей стране. Чтобы они стали официальными, их нужно еще утвердить на заседании ЦИК.


Голосующие по дням распределились равномерно, но больше всего пришло, конечно, 1 июля — на эту дату было назначено голосование, а, кроме того, на участок пришел и сам президент. Вынужденные меры, чтобы обезопасить население от коронавируса, оказались настолько удобными и популярными, что их предлагают использовать и впредь.

"Сейчас будем изучать запросы общества. Востребованность оказалась большая, людям понравились эти принципы, они появились поневоле. Мы предложили эти семь дней, развели во времени, в пространстве, предложили все остальное. Это себя оправдало, людям понравилось", — прокомментировала Элла Памфилова.

Причины высокой явки — это ответ на доказанное в период пандемии моральное лидерство России, ее граждан и президента. Страна четко следовала ценностям спасения жизней, помогала другим странам. И пока в США и Европе, в конституциях которых человеческая жизнь также названа базовой ценностью, решали, кого лечить, а кого нет, в России боролись за каждую жизнь.

В Конституции прописана защита исторической памяти. Даже в условиях пандемии страна смогла отметить 9 мая, причем сделала это даже теплее и душевнее, чем обычно. Был проведен парад 24 июня, а прямо накануне голосования открыт Ржевский мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной. Общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусом, вокруг сохранения своей истории, а потом и вокруг голосования.

"Голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание", — заявил Михаил Мишустин.

Поправки и содержательно испытали во время пандемии. Все государственные меры поддержки — безработным, семьям с детьми, малоимущим — они как раз ведь и значатся в новых статьях Основного закона. Народ оценил и последовательность в решениях президента, и то, что он, предлагая изменения в Конституции, апеллировал напрямую к населению, и то, что лишних поправок в Конституции нет — специально для этого была создана рабочая группа. И в этом тоже принципиальное отличие от Конституции 1993 года — сейчас люди голосовали только за то, что их напрямую касается. А явка и результат показали, что Россия уже не та, что была в 90-е. Теперь на фундаменте Конституции должно вырасти новое здание российских законов.

Для того, чтобы все прошло идеально, существует целая армия наблюдателей — их было рекордное количество — более полумиллиона человек. Дополнительно — корпус международных экспертов, хотя закон этого и не предусматривал, их пригласили, так как интерес к голосованию был велик.

"Мы не заметили ни одного нарушения. Мы были на избирательных участках, смотрели, задавали там вопросы, но ничего не было. Также мы видели, что избирателям раздавали маски и гели для дезинфекции рук", — поделилась международный эксперт Жюли Ли Шанто.

Серьезных нарушений, которые позволили бы сомневаться в результате, не было вовсе, а мелкие огрехи разбирали прямо на заседаниях Центризбиркома. Зато фейков целая галерея — в иностранной прессе, но все их вовремя выявляли и разоблачали.

"Несколько сотен ставленников, заграничных "кукловодов" не смогли сбить с толку десятки миллионов наших сограждан, повлиять на их суверенный выбор", — рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

За конституцию 93-го проголосовало чуть больше 58 процентов, а за ее модификацию 2020-го почти 78. В абсолютных цифрах, если брать число проголосовавших, среди всех, кто в России имеет право голоса, между результатами тоже пропасть.

"Тех, кто поддерживает, стало в два раза больше. Поэтому сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы объединить усилия и при такой консолидации решить задачи, которые стоят перед страной, сделать ее еще сильнее, ну и, конечно, решить проблемы граждан, которые существуют", — рассказал Вячеслав Володин.

В нескольких регионах "за" высказались больше 90 процентов голосующих. Абсолютный рекордсмен — Чеченская республика. Меньше половины — в единственном автономном округе.

"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в Конституцию. Я напомню, что в 1993 году 17 регионов поправки не поддержали. Сегодня их поддержали практически все, за исключением Ненецкого автономного округа. Я думаю причина, на мой взгляд, понятна — потому что кому-то захотелось присоединить этот автономный округ к Архангельской области. Это очень небольшой округ, там меньше 50 тысяч человек живет и, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться. Вот такое протестное голосование получилось", — рассказал председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Результат по России превзошел даже тот, что был на президентских выборах 2018-го, когда за Владимира Путина проголосовало почти 77 процентов — это больше 56 миллионов человек. И это в сложнейших эпидемиологических условиях, которым раньше в мире не бывало аналогов.

"В этой сложной ситуации мы проводили, по сути дела, референдум по Конституции. И это голосование стало, знаете, не просто голосованием за Конституцию, а своего рода референдумом по поддержке президента Российской Федерации, его курса, его системных мер по выводу России из кризиса, по поддержке граждан и бизнеса во время пандемии", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

После голосования участки, которые располагались в школах, тщательно продезинфицировали еще раз, чтобы подготовить к проведению единого госэкзамена. Он стартует уже завтра. Кстати, преподаватели, которые работали в участковых комиссиях, принимать ЕГЭ не будут — таковы рекомендации эпидемиологов.

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