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75 лет Победы 49 минут назад

2 июля 202021:07 Александр Христенко

Они ковали Победу в войне: 20 городам РФ присвоено звание "трудовой доблести"

Они ковали Победу в войне: 20 городам РФ присвоено звание "трудовой доблести"

Сегодня Владимир Путин объявил список населённых пунктов, которым будет присвоено звание "города трудовой доблести" за значительный вклад в достижение великой Победы. Всего их 20, и в каждом в годы войны работали стратегические производства и крупные госпитали. Звание учреждено по инициативе президента. В поддержку своих городов россияне собрали почти восемь миллионов подписей.

На присвоение высокого звания "города трудовой доблести" претендовали сразу 28 населенных пунктов. Это новое звание призвано по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла. С началом Великой Отечественной фабрики и заводы из прифронтовых районов эвакуировали героически — в беспрецедентных масштабах — 3 тысячи предприятий, 25 миллионов человек.

"Сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности. Работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там в грязи, умирали, когда ставили новые предприятия на новом месте, ну старые почти предприятия перевозили и ставили на новом месте. Но сумели перенести на тысячи километров вглубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один, два месяца буквально с колес в чистом поле, запустить стратегически важные производства", — сказал президент.

Нижний Новгород — один из самых крупных оборонных центров тех лет. Почти половина подводных лодок, каждый третий самолет и каждый третий танк были произведены здесь. Из Екатеринбурга — тогда Свердловска — на фронт отправили десятки тысяч танков, самоходных артиллерийских установок и орудий.

За станками, не жалея себя, стояли женщины и дети, заменившие ушедших на фронт мужчин.

"Как все работали, так и я работал. А все работали как? К 8 утра приходят и где-то в двенадцатом часу (ночи) домой уходят", — говорит Федор Жмакин, труженик тыла, Герой Социалистического труда.

Так вместе ковали победу — и на фронте, и в тылу.

"Самым настоящим трудовым подвигом было перевыполнение еще недавно вчерашним школьником производственных заданий на 150 и более процентов, и для них это было нормой жизни", — сообщила Елена Малышева, заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе.

На фронтах страна понесла невосполнимые потери. Но выстояла. Подвиг народа, который невозможно забыть.

Два дня назад подо Ржевом президент открыл величественный мемориал советскому солдату.

"Довоенный Ржев насчитывал более 56 тысяч жителей, а когда город освободили, то в нем осталось всего 300 человек. Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза. Всех, кто жил здесь — славян, людей других национальностей — собирались уничтожить или превратить в рабов. Лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза, не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права. Я прошу коллег из соответствующих ведомств вести постоянную работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках", — отметил Путин.

В выборе достойных называться "городами трудовой доблести" непосредственное участие приняли жители регионов. Собирались подписи в поддержку каждой заявки, участвовали и советы ветеранов, и волонтерские движения.

"Миллионы людей по всей стране голосовали, собирали подписи, агитировали за свои города. Действительно, это сплачивает людей, вызывает чувство гордости трудовыми подвигами наших ветеранов", — заявил Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель спикера Совета Федерации РФ.

В итоге в России отныне 20 "городов трудовой доблести" — разных регионах страны. В Сибири это почетное звание присвоено Иркутску, Новокузнецку, Томску, Новосибирску и Омску. На Урале — Челябинску, Магнитогорску, Екатеринбургу, Нижний Тагилу, Перми. В Поволжье "городами трудовой доблести" стали Ижевск, Уфа, Самара, Казань. Ульяновск, Нижний Новгород и Саратов. В центральной части — Иваново, Ярославль и небольшой городок Боровичи Новгородской области.

За объявлением городов в Новокузнецке следили в прямом эфире и новости встретили ликованием.

Особая гордость — для коллективов предприятий с героической трудовой историей. У разливочного стана Новокузнецкого металлургического комбината — внуки и правнуки тех, кто в 1941-м начинал плавить танковую броню.

"Здесь всегда жили очень трудолюбивые, преданные нашему государству люди. Таким был, есть и будет город Новокузнецк", — отметил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

В Уфе на 26-м заводе делали моторы для легендарных Яков, а сегодня испытывают реактивные двигатели для истребителей 5-го поколения.

"Нам было это важно – отдать дань уважения нашим предкам, тем людям, которые ковали мощь армии в Великую Отечественную войну", — сообщил Радий Хабиров, глава Башкирии.

В Нижнем Новгороде присвоение звания "города трудовой доблести" назвали историческим событием для всего региона и данью памяти горьковчанам. Здесь расположен завод ГАЗ, завод "Красное Сормово", который десятки раз завоевывал переходящее Красное знамя Госкомитета обороны, работал 21-й авиационный завод.

"Наш авиационный завод давал по 25, а порой и по 26 боевых самолетов-истребителей", — говорит Николай Карамзин, ветеран Великой Отечественной войны.

Ежедневно у доменных печей совершали подвиг и рабочие Магнитогорска — и теперь это "город трудовой доблести".

Как заявил президент, указ о присвоении званий "городов трудовой доблести" он подпишет в ближайшее время.

Вечером в четверг Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам РФ почетного звания "Город трудовой доблести". 

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