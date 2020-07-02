Скупили почти все: США оставили Европу без лекарства от COVID-19

"Из-за американского протекционизма мы оказались в самом хвосте очереди" — такова реакция европейских эпидемиологов на поведение Америки, которая заключила с производителем "Ремдесивира" (лекарство от коронавируса) сделку и скупила почти весь мировой запас. Фармкампания тоже своей выгоды не упустила — цены на препарат взвинчены в 10-15 раз, что автоматически отсекает бедные страны. А богатые пока не могут производить у себя аналоги, поскольку лекарство защищено американским патентом.

Британские вирусологи обеспокоены действиями администрации Дональда Трампа, которая даже в борьбе с пандемией действует по принципу и скупила практически весь трехмесячный запас препарата "Ремдесивир". В США это лекарство одобрено для борьбы с коронавирусом.

Исследователь из ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что в результате Европа осталась без "Ремдесивира".

"США выкупили почти все запасы — 100 процентов имеющихся запасов на июль и по 90 процентов на август и сентябрь", — рассказал старший научный исследователь университета Ливерпуля Эндрю Хилл.

В США пришли к выводу, что применение этого лекарства позволяет сократить срок лечения примерно на треть. Препарат производит американская компания Gilead, которая сейчас зарабатывает на его производстве баснословные деньги — одна ампула стоит 390 долларов. Пятидневный курс лечения обходится почти в две с половиной тысячи долларов, при том что себестоимость препарата низкая — 1 доллар.

"Производство дозы стоит всего 1 доллар. Для лечения необходим всего 1 грамм этого препарата, к тому же его рецепт достаточно прост", — рассказал Эндрю Хилл.

Правительство США закупило сразу 500 тысяч доз, несмотря на то, что лекарство пока еще не прошло проверку американского управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия официально разрешит применение "Ремдесивира". Некоторые европейские страны этим лекарством уже запаслись.

Компания Gilead готова увеличить производство препарата, чтобы его хватило на всех. В крайнем случае некоторые страны могут приостановить действие патента этой американской компании, воспользовавшись правом обязательной лицензии и официально закупать его дженерики. Большие запасы "Ремдесивира" могут вообще не понадобиться, как это было в свое время с широко разрекламированным препаратом "Тамифлю", на закупку которого тратили миллиарды по всему миру. Лекарство, кстати, было также разработано компанией Gilead. Так что дело не в том, сколько США закупают лекарств, а в том, как они ведут себя в условиях глобального кризиса.

Администрация Трампа уже пыталась перекупить разработки вакцины французской компании Sanofi и немецкой CureVac. США вложили миллиард долларов в англо-шведскую фармацевтическую фирму, рассчитывая получить от нее первые 300 миллионов доз разработанной в Оксфорде вакцины. Ее испытания должны завершиться этим летом. Соединенные Штаты не скрывают, что защищать они намерены только себя и относиться к своим партнерам по остаточному принципу.