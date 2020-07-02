Метателем бутылки, попавшей в голову девочке, оказался 7-летний мальчик

В подмосковном Красногорске нейрохирурги местной больницы борются за жизнь четырехлетней девочки, на голову которой во время прогулки с 23-го этажа скинули стеклянную бутылку. Травмы тяжелые. А метателем оказался также несовершеннолетний ребенок. Похожие случаи опасного хулиганства стали происходить регулярно.

Все произошло буквально в 10 метрах от подъезда одного из корпусов жилого комплекса на бульваре Космонавтов в Красногорске. Проживающий в этом доме врач едва успел выйти на вечернюю прогулку с супругой и детьми, как случилось несчастье.

"Я стояла у окошка, ждала мужа и увидела что-то огромное, как белый шар летит. Я подумала, какой огромный шар и с такой скоростью летит. А когда присмотрелась, увидела, что это пакет", — рассказывает Мария Алиева.

"Мусорный пакет именно попал в нашу маленькую девочку, которой всего лишь четыре года. Потом ребенок потерял сознание. Мы ребенка сразу схватили. Оказывается, внутри пакета была бутылка от шампанского", — говорит отец малышки.

На кадрах с камеры видеонаблюдения. Видно, что 4-летняя Алина сразу падает с проломленной головой. К счастью, среди очевидцев нашлись медики.

"У нее была сильная гематома, прям чувствовалась вмятина в голове, — говорит Мария Алиева. — Я сказала консьержке – давайте хотя бы холод приложим. Ее трогать нельзя, только руку на пульсе держала. А мать только и говорила: "Не забирай ее, не забирай ее, забери меня".

"Из балкона подъезда 23-этажного дома упал пакет с мусором, в котором находилась в том числе и стеклянная бутылка. Предварительно установлено, что трое детей находились в подъезде на балконе и один из мальчиков выбросил пакет с мусором, который находился там на полу", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

23-й этаж, это около 70 метров высоты. Скорее всего, тот, кто бросал пакет с мусором, даже не видел, куда он полетит. Отсюда того места, где была ранена девочка, не разглядеть. Пакет с мусором подростки, скорее всего, взяли здесь. А косвенная причина ужасного происшествия — мусоропровод заварен, открыть его невозможно.

"У нас почти во всех многоквартирных домах заварены мусоропроводы, потому что в Московской области с 1 января внедряется система нового обращения с коммунальными отходами, установлены контейнерные площадки на улице для сбора мусора", — поясняет глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Как выяснилось, мусор не донес до улицы семилетний мальчик из 740-й квартиры, к которому пришли в гости друзья. Вот объяснения его матери: "Мы его спросили, он говорит, что оставил мусор, но не кидал. А кто кидал — не знаю. Говорит, мальчики сказали, что они кинули и что там что-то случилось с девочкой".

Установлен и его сверстник из соседнего дома, кинувший вниз пакет. Он пока еще не понимает, что совершил. "Я хотел посмотреть какой вид с 23-го этажа, а там около балкона был пакет с мусором. Я хотел сбросить, но подумал, что лучше так не делать, потому что я могу попасть. Но он у меня соскользнул с руки, бутылка вылетела и попала на голову. Я даже испугался, когда она ударила", — рассказал он.

"Девочка была госпитализирована в нашу первую Красногорскую больницу, где ей ночью была сделана операция по удалению гематомы, состояние девочки тяжелое, но стабильное", — отмечает Эльмира Хаймурзина.

Малышку уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

"Врачи на сто процентов пока ничего не обещают, время только время покажет. Пускай перед законом отвечают те, кто это совершил независимо от возраста", — говорит отец девочки.

Между тем, по словам соседей пострадавшей семьи, это далеко не первый подобный инцидент. С многометровой высоты нередко падают бутылки, игрушки и даже строительный мусор. Несмотря на жалобы, никто пока не привлечен даже к административной ответственности.

А это уже Ростов. По случайному совпадению, одноименный проспект Космонавтов. Похожая история — подросток без присмотра взрослых два дня подряд прицельно кидал в прохожих стеклянные банки и бутылки.

Поскольку правонарушители в подобных случаях, как правило, в неподсудном возрасте, ответственность и уголовную и материальную, по закону должны нести родители метателей. безнаказанность — главная причина несчастных случаев с прохожими в таких ситуациях.