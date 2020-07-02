Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

Подмосковье вновь превратилось в гигантское поле битвы с борщевиком. Обработать нужно свыше 60 тысяч гектаров земель. Токсичные заросли уничтожают при помощи тяжелой техники и дронов, распыляющих химикаты. Дачники, в основном, сражаются врукопашную. И уже сотни пострадавших! Причем, многие оказывается не подозревали, насколько живуч и чем опасен сорняк.

Тяжелейшие ожоги ног, рук, живота, а всего-то покосил траву на даче. Сергей Карачков говорит, что не знал, как выглядит борщевик.

"Положим специальные повязки с коллагеном, которые будут стимулировать регенерацию. Самое болезненное — это первая-вторая перевязки", — объясняет врач.

Красные волдыри появились где-то через сутки. Сергей пытался лечиться дома, но становилось только хуже.

"Многих пациентов, которые приезжают с поражением кожи после контакта с соком борщевика, спрашиваешь: "Зачем вы косили этот борщевик?" А они говорят: "А мы не знали, как он выглядит", — рассказывает ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" Анастасия Симонова.

Только за первый месяц лета с глубокими поражениями кожи в НИИ Склифосовского попали два десятка человек. Среди них много детей, которым взрослые почему-то не рассказали, как выглядит борщевик и чем он опасен.

"они могут использовать борщевик как игрушку, сделать из них трубочку. Видите, как он устроен. Это представляет собой большую опасность. Трубчатые листья, трубчатый цветонос, у лопуха тоже большие листья. Внешне их легко спутать", — объясняет агроэколог Антон Гладилин.

Борщевик коварен: когда его сок попадает на кожу, человек ничего не чувствует и продолжает заниматься своими делами. Это уникальное свойство яда, которым опасное растение пропитано буквально от корня до семян.

- Сок выделяется моментально. Этот сок ядовит.

Вот так борщевик выглядит под микроскопом. В срезе — тоньше миллиметра — десятки шипов, которые незаметно прокалывают кожу.

"Просто проходя мимо, мы можем задеть стебель, лист и другую часть растения, и сок окажется у нас на коже. Вещества, которые содержатся в соке, повышают проницаемость кожи для жесткого ультрафиолета, и человек получает это фотохимический ожог", — говорит начальник лаборатории клонального микроразмножения растений филиала Ботанического сада МГУ им М.В. Ломоносова "Аптекарский огород" Ольга Миронова.

Токсичные вещества — фуранокумарины — под воздействием солнечного света уничтожают естественную защиту клеток кожи. В пасмурную погоду поражения не происходит, но стоит выйти солнцу, и глубоких ожогов не избежать.

- Это волдыри, наполненные жидкостью, и тебе нельзя, чтобы эта жидкость попадала на кожу. Когда человек начинает расчесывать раны, часть сукровицы попадает на здоровые участки кожи и продолжает их заражать.

Собака Юрия Голубева побежала в заросли борщевика. Животных защищает шерсть, но глаза и нос уязвимы. Он бросился спасать, не подумав о последствиях.

"Пришлось побежать, а так как я был в плавках после купания, то соответственно пробежался по такому борщевичку, — говорит Юрий. – Зуд очень плохой, люди прямо раздирают себя в кровь".

В Южном Бутове борщевик уже захватил парк и подступает к жилым многоэтажкам. А люди даже не догадываются, что короткая дорога домой может закончиться в больнице.

"Стараются все сокращать дорогу до дома и пользуются разными тропинками, на которых у нас растет активно борщевик. Многие путают его с так называемым лопухом и получают серьезные ожоги", — говорит Дмитрий Первеев.

Если вам на кожу попал сок борщевика, то его необходимо сразу же смыть. В полевых условиях сделать это можно при помощи воды. Желательно найти кусочек мыла, так как щелочь нейтрализует действие яда. Кроме того, поврежденный участок нужно скрыть от ультрафиолетовых лучей и воздержаться от выхода на солнце хотя бы пару дней.

Еще одна опасность — анафилактический шок. Яд борщевика может спровоцировать тяжелейшую аллергическую реакцию, поэтому лучше сразу принять противогистаминный препарат.