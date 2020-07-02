Взлом мессенджера привел к аресту сотен торговцев наркотиками и оружием

В Великобритании были арестованы 746 членов криминальных группировок, которые координировали свои действия через защищенный мессенджер EncroChat. По словам представителей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), "крупнейшая и самая значительная" операция была проведена при сотрудничестве со Скотленд-Ярдом, Европолом, а также правоохранителями во Франции и Голландии.

В результате общеевропейской операции, длившейся около трех месяцев, были изъяты свыше двух тонн наркотических веществ, несколько десятков огнестрельного оружия и более 54 миллионов фунтов стерлингов наличности, передает BBC.

Взлом коммуникационного сервиса помог "пресечь преступную деятельность, включая насильственные нападения, коррупцию, заказные убийства и крупномасштабный оборот наркотиков", заявил на пресс-конференции в Гааге заместитель исполнительного директора Европола Вил ван Гемерт.

Международная аудитория EncroChat достигает 60 тысяч пользователей, из них 10 тысяч — в Великобритании. Для общения преступники использовали защищенный мессенджер, который предустанавливался на модифицированные Android-смартфоны без GPS, микрофона и камеры.

Как отмечает Vice, такие устройства имели функцию самоуничтожающихся сообщений, которые удалялись на стороне получателя через определенный промежуток времени, а также "кнопку паники", которая стирала все данные после ввода 4-значного пин-кода на экране блокировки.

Обнаружив, что серверы EncroChat расположены в их стране, полиция Франции установила некие "технические устройства", которые позволили перехватывать и расшифровывать сообщения. Как именно был взломан шифр, в Европоле не уточнили, но теперь платформа EncroChat закрыта.