В Карелии пройдет Большая арктическая регата

4 июля в Петербурге будет дан старт Большой арктической регате. Она станет самым северным соревнованием в парусном спорте. Маршрут гонки будет проходить через Ленинградскую, Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий автономный округ, а также Карелию. В республике команды сделают остановки в Повенце, Беломорске и на Валааме. Об этом сообщает ГТРК "Карелия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное Управление по туризму.

Отметим, что участие в соревнованиях является уникальной возможностью побывать на борту исследовательского судна. В проекте будут принимать участие ученые крупнейших научных центров России, а также бизнесмены и общественные деятели.

Отметим, что проведение регаты даст толчок развитию Северного морского пути, а также поможет популяризировать парусный спорт, для которого в Карелии есть уникальные природные ресурсы. Подробности о состязаниях можно узнать на официальном сайте www.bigarcticrace.ru.