Вспышка COVID зафиксирована в брестском "Динамо". Заражено минимум три футболиста

Не менее трех футболистов брестского футбольного клуба "Динамо" заразились вирусом COVID-19. Помимо спортсменов инфекция была обнаружена также и у части персонала команды. Клубу отказано в переносе ближайшего матча.



Среди тех игроков "Динамо", у кого был диагностирован коронавирус, называются Денис Лаптев и Александр Нойок, о чем сообщает Tribuna. Оба футболиста принимали участие в предыдущей встрече чемпионата Белоруссии против "Немана".



Ситуацию никак не комментируют в самом клубе. Пресс-служба динамовцев лишь сообщила, что ответы на все вопросы даст главный тренер "Динамо" Сергей Ковальчук после матча со "Смолевичами", который запланирован на 3 июля.



При этом в "Динамо" уже просило АБФФ перенести предстоящую встречу, но в ответ получило отказ.