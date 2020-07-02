Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

Авторы научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld) готовят новое шоу по мотивам видеоигры Fallout, где события происходят в мире, пережившем ядерную войну. Новый проект снимут в качестве эксклюзива для подписчиков сервиса Amazon Prime.

Шоураннерами ТВ-адаптации Fallout выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой из Kilter Films, пишет The Hollywood Reporter. Картину по вселенной постапокалиптической RPG поставят при активном участии студии-разработчика игры Bethesda - на должности исполнительных продюсеров задействуют Тодда Ховарда и Джеймса Олтмена.

Нолан и Джой назвали Fallout "одной из величайших игровых серий всех времен", пообещав экранизировать "эту масштабную, бунтарскую и мрачно смешную вселленую вместе с Amazon Studios". Дата релиза, а также актерский состав нового шоу пока остаются в тайне, зато первый тизер уже вышел:

Весной прошлого года Amazon заключила с авторами "Мира Дикого Запада" пятилетний контракт на создание оригинального контента для стриминговой платформы Prime Video. Сделку оценивали в $150-200 миллионов.

Это уже не первый проект между Kilter Films и Amazon. В 2019-м компания заказала у Нолана и Джой телеадаптацию романа Уильяма Гибсона "Периферийные устройства" (The Peripheral).