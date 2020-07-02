Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюремного заключения

Дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева рискует оказаться в тюрьме на срок до 15 лет. Девушка обвиняется в торговле наркотиками.



Несовершеннолетняя дочь экс-футболиста уже направлена в психиатрический диспансер для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, о чем сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Постановление вынесено в рамках предварительного следствия.



Малафеевой-младшей вменяют статью 228.1 УК РФ.