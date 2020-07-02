Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

В пятницу, 3 июля, в Москву придет первая июльская волна тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, волна тепла начнется с 3 июля и точно продержится по 7 число. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 и более градусов на протяжении пяти дней. Считается, что такое явление несет в себе опасность, поскольку может негативно влиять на здоровье людей, особенно преклонного возраста.



Вильфанд не исключил, что волна тепла может быть и более продолжительной.