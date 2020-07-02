Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне

Французская команда "Формулы-1" Renault подпишет контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Испанский пилот уже дал согласие на подписание договора, и может сесть за руль болида своей новой команды уже в нынешнем сезоне.



Алонсо заменит австралийца Даниэля Риккардо, который накануне решил поставить подпись под соглашением с McLaren на следующий сезон. Как сообщает SoyMotor, это не впечатлило боссов Renault, и те решили сделать замену в составе пилотов.



В качестве пилота французской "конюшни" Алонсо может быть представлен после стартового пост-пандемического этапа "Формулы-1" в Австрии, то есть на следующей неделе.



Напомним, что последние месяцы активно обсуждался вариант, согласно которому Алонсо подпишет контракт с Renault. Правда сам гонщик то подтверждал, то опровергал свое возвращение в "Ф1". Главным условием своего камбэка в турнир является конкурентоспособность болида.