Неутешительная статистика распространения коронавируса в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в течение последних суток в США число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило рекордные 50 тысяч.

На протяжении последних двух недель в 38-и из 50-ти штатов данный показатель растет, в 24-х штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом, в 20-ти штатах доля положительных результатов анализов превышает 5 процентов и продолжает расти, передает ТАСС.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч в сутки.

Всего в США к настоящему моменту выявлено более 2,71 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 128 439 заболевших.