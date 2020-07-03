3 июля 202003:37

Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

Под деревьями или в песчаной дюне, в середине болота или прямо на берегу водоема. Везде — огромные туши, лежащие на боку без признаков жизни. Кадры, снятые с воздуха в африканской Ботсване. И картина, которую здесь раньше никогда не наблюдали. Десятки, а точнее — сотни погибших слонов.

Тела животных находят на территории одного из наиболее охраняемых заповедников страны. Экологи называют происходящее "катастрофическим вымиранием, причины которого пока неизвестны". И действительно, несмотря на то, что первые павшие слоны были обнаружены еще в мае, найти источник мора до сих пор не удалось.

Единственное, в чём наверняка уверены местные власти — так это в том, что смерть животных наступила от естественных причин. То есть, вина браконьеров не прослеживается. Да и главная ценность нелегальной охоты — бивни — у всех слонов на месте.

Среди возможных подозреваемых называли и засуху, и массовую инфекцию и даже яд. Ее довольно быстро отмели. Ветеринарные врачи Ботсваны сообщили, что пробы на споры сибирской язвы дали отрицательный результат.

Загадок от этого меньше не становится. Известно, что гибнут слоны обоих полов, разных возрастов. Часть животных смерть настигла внезапно — они упали прямо на лицо. Другие умирали медленнее и мучительнее, были слабы и истощены. Некоторые ходили кругами, не в силах поменять траекторию.

Напуганные COVID-19, жители африканских государств предположили — может быть, слоны заразились коронавирусом? Тем более, с ним в Африке сейчас неблагополучно. Например, президент Ботсваны ушел на карантин уже в четвертый раз, когда болезнь обнаружили у офицера охраны. Ветеринары и биологи к этой версии относятся скептически. Случаи заражения животных COVID -19 до сих пор изучаются, инфицирование не подтверждено. Впрочем, слоны способны подхватить и другие вирусные заболевания.

"Налицо очевидная эпизоотия. Я напомню, что эпизоотии у животных это же самое, что эпидемия у людей. Может быть, перед нами какое-то вирусное заболевание. Необязательно причиной этого может быть коронавирус", — полагает Александр Хабургаев, журналист-натуралист.

Пробы биоматериала мертвых животных отправлены в три лаборатории — в ЮАР, Канаду и Зимбабве. Полноценные исследования задерживаются из-за пандемии. Но некоторые данные получены. У погибших слонов выявлен так называемый симптом дряблого сердца. Такие осложнения отмечаются обычно при попадании паразитов в организм животного. Также подобное происходит при ухудшении функции сердечной мышцы. А этому нередко предшествует долгий период жажды.

В засуху животные в Африке умирают регулярно. В прошлом году в Ботсване этот период стоил жизни сотне слонов, около 90 особей погибли в соседней Зимбабве. Причем смерти были связаны не только с обезвоживанием, но и со слишком рьяными попытками достать воду. В ее поисках слоны начинали раскапывать землю, и некоторые гибли, наткнувшись на споры сибирской язвы.

В этом году природа тоже оказалась неблагосклонна к флоре и фауне. На севере Ботсваны, где и находится треть всей африканской популяции слонов, сезон дождей выдался слабым и коротким. А вот засуха продолжается уже четвертый месяц. Причем в некоторых районах с апреля с неба не упало ни капли. Мучающиеся от жажды, ослабленные животные становятся хорошей мишенью для разнообразных болезней.

Впрочем, эксперты не исключают, что слонов могли убить. У погибших животных не срезаны бивни, поэтому вряд ли они стали объектом нападения браконьеров. Но у них есть и другие враги. Это местные крестьяне. Дело в том, что слоны уничтожают посевы. На этой почве у людей и зверей часто происходят конфликты.

"С доисторических времен африканское население воюет со слонами, потому что слоны уничтожают их посевы и огороды. А голод там явление перманентное. Поэтому убивают и травят слонов не только ради слоновой кости, которую можно продать браконьерам, но и потому что слоны это их пищевые конкуренты на протяжении тысячелетий — такое тоже очень могло быть", — считает Александр Хабургаев, журналист-натуралист.

В пользу этой версии говорит несколько фактов. Слонов в Ботсване расплодилось столько, что в прошлом году власти даже разрешили охоту на них. Но охотничий сезон, как и туристический, были сорваны из-за коронавируса.

В результате бюджет африканской страны лишился пятой части доходов, власти — возможности регулировать численность слонов, а фермеры — остатки терпения. И видимо — здравого смысла.

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