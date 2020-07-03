3 июля 202002:37 Игорь Крупчинов

В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

Правый руль подорожает: с 1 июля вступили в силу новые ограничения на ввоз в Россию некоторых типов праворульных машин. Под полный запрет попали автобусы, микроавтобусы и строительная техника. Легковые автомобили завозить в Россию по-прежнему можно, однако для них значительно усложнили процедуру растаможивания.

Дальневосточным автодилерам в ближайшее время, вероятно, придется скорректировать профиль деятельности: с начала июля вступил в силу ГОСТ, ужесточающий требования к ввозу в страну праворульной техники. Некоторые категории теперь вне закона. Самосвалы, манипуляторы, грузовики, одним словом, спецтехнику, а также автобусы и микроавтобусы с количеством посадочных мест больше восьми ввозить в Россию запрещено. Меры эти оправданные, считают в Госдуме. И приводят весомые аргументы.

"Полусамодельный экскаватор или автобус, на котором перевозятся десятки людей, очень часто попадают в аварии. Конечно, это недопустимо, и вводить их в эксплуатацию нельзя. Если люди хотят заниматься таким бизнесом – пожалуйста, изыскивайте возможности, находите любые другие способы, чтобы приобрести качественную технику", — уверен депутат Государственной думы Михаил Старшинов.

Изменения коснутся и легковых праворульных автомобилей. Речь идет о популярных японских моделях, которые можно в избытке встретить в дальневосточных регионах. Цена на них, как правило, щадящая. Планировалось, что теперь такие машины будут проходить дополнительную экспертизу, а сертификат на соответствие станут выдавать в аккредитованных лабораториях. Эксперты считают это вполне логичным требованием. Ведь японский автопром не всегда удачно вписывается в российскую реальность.

"У них ведь фары, например, абсолютно не туда светят. Это очень серьезно с точки зрения безопасности. У них световой поток направлен в другую сторону. Естественно, все это нужно переделывать", — подчеркивает генеральный директор пункта технического осмотра транспортных средств Виктор Арманов.

Большие опасения у экспертов раньше вызывало качество прохождения экспертизы. Многие помнят о скандале, который разгорелся в 2016 году, когда в Приморье вскрыли грандиозную мошенническую схему: официально работающая фирма ООО "Вертикаль" выдавала фальшивые свидетельства безопасности. От действий конторы пострадали сотни автомобилистов. Об этой истории рассказывали наши коллеги из программы "Расследование Эдуарда Петрова".

"Было установлено, что участник внешнеэкономической деятельности ООО "Вертикаль" представляло таможенным органам поддельные свидетельства. Возбужден несколько уголовных дел. Рассматривается порядка 652 поддельных свидетельств". – сообщил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

После этого скандала контроль за аккредитованными лабораториями усилился. По новым правилам выдавать свидетельство о безопасности выездным агентам запрещено. "ГОСТ новый, который вступает в силу, эту процедуру исключает. Все можно проводить только в стенах самой лаборатории. Нам обязаны предоставить автомобиль, мы проводим комплексное испытание. С введением правила проверки японских иномарок в аккредитованных лабораториях окончательно в прошлое уйдут и так называемые "распилы", — уверен автомобильный эксперт Денис Максименко.

Эксперты уверены: новые ограничения позволят добиться если не окончательной победы, то сильнейшего удара по этому бизнесу. Проблема "распилов" долго была головной болью правоохранительных органов и смертельно опасной игрушкой для автовладельцев. Под видом качественных японских машин продавали своеобразные конструкторы, собранные из нескольких автомобилей. Перед ввозом в Россию целую иномарку разрезали на фрагменты, этот металлолом попадал в страну под видом запчастей, что избавляло коммерсантов от больших налогов, а после пересечения границы в гаражах кустарным способом иномарку собирали иномарку как паззл. В таком виде и продавали реанимированные машины, которые раньше удавалось без особых проблем поставить на учет. Недорого и... опасно!

Выжить в аварии с "конструктором" почти нереально. Эксперты надеются, что зарегистрировать такое творение после ввода ограничительных мер и полноценной экспертизы будет невозможно. Сложно будет и зарегистрировать машину, которую восстановили после серьезной аварии, а при этом могли внести изменения в конструкцию.

Не секрет, что часто машины, которые ввозят из Японии, повреждены. Есть машины, которые очень сильно повреждены. Очевидно, что новые ограничения закроют канал поставки старой подержанной техники из-за рубежа — той, которой после реставрации добавили блеска. Что касается транспорта, который успели ввезти до 1 июля, то новый регламент его не коснется.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

Сейчас

01:57

Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

23:34

Неутешительная статистик распространения коронавируса в США

23:24

Коронавирус в Москве: еще 34 жертвы

22:40

Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

21:00

Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести"

19:30

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

17:08

ЕС и Великобритания досрочно прервали переговоры по Brexit

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

3 часа назад
Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

2 часа назад
Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

6 часов назад
Высшая степень сложности - пожар в центре Москвы тушили более 100 спасателей

Высшая степень сложности - пожар в центре Москвы тушили более 100 спасателей

6 часов назад

Трансляции

14:20

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ
Все трансляции
Неутешительная статистика распространения коронавируса в США

Неутешительная статистика распространения коронавируса в США

4 часа назад
Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

2 часа назад
Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

5 часов назад
Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

20 минут назад
Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

10 часов назад
Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

1 час назад
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

5 часов назад
Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

12 часов назад
Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

5 часов назад
Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

16 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020 06:00
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

14 минут назад
В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

1 час назад
Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

3 часа назад
ВОЗ: пока не установлено, как COVID-19 передался от животных к человеку

ВОЗ: пока не установлено, как COVID-19 передался от животных к человеку

5 часов назад
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни

5 часов назад
Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюремного заключения

Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюремного заключения

5 часов назад
В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

5 часов назад
Скупили почти все: США оставили Европу без лекарства от COVID-19

Скупили почти все: США оставили Европу без лекарства от COVID-19

5 часов назад
ЦРУ и АНБ вызвали на допрос: Конгресс ждет их версию "афганских утечек"

ЦРУ и АНБ вызвали на допрос: Конгресс ждет их версию "афганских утечек"

6 часов назад
Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

6 часов назад
На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

6 часов назад
Макгрегор может сменить вид спорта и стать рестлером

Макгрегор может сменить вид спорта и стать рестлером

7 часов назад
Взлом мессенджера привел к аресту сотен торговцев наркотиками и оружием

Взлом мессенджера привел к аресту сотен торговцев наркотиками и оружием

7 часов назад
МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

8 часов назад
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

8 часов назад
Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

8 часов назад
Албания временно отменила визы для россиян

Албания временно отменила визы для россиян

8 часов назад
Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

9 часов назад
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

9 часов назад
Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

9 часов назад
"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

10 часов назад
Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

10 часов назад
В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

10 часов назад
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

10 часов назад
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

10 часов назад
Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

10 часов назад
Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

11 часов назад
Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

11 часов назад
Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

12 часов назад
Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

12 часов назад
Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

13 часов назад
Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

15 часов назад
Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку