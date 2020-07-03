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Коронавирус 44 минуты назад

3 июля 202006:15

В России могут увеличить площадь веранд ресторанов

В России могут увеличить площадь веранд ресторанов

Предложение ресторатора Аркадия Новикова об увеличении площади веранд ресторанов поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова, но окончательное решение должны принимать власти каждого отдельного муниципалитета.

На Западе веранды ресторанов активно расширяют, задействуя свободную площадь улиц, напоминает телеканал "Россия 24". Таким образом, у посетителей общепита намного меньше шансов заразиться коронавирусом, чем у находящихся в закрытых помещениях.

Как ресторанный бизнес прошел непростой период пандемии и будет ли вторая волна коронавируса? Об этом говорили глава Роспотребнадзора Анна Попова и ресторатор Аркадий Новиков в программе "Диалог" — совместном проекте канала "Россия 24" и пресс-службы правительства РФ. Смотрите в пятницу, 3 июля, после 11:00.

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