Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

Первый президент Казахстана Нурсултан в обращении к народу республики сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

"Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", — подчеркнул лидер нации.

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС. В минувший четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter, что новый тест на коронавирус, который сдал Нурсултан Назарбаев, показал отрицательный результат.