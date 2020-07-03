К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли парашютистов

Почти сотня парашютистов-десантников прибыли в Якутию, чтобы бороться с лесными пожарами в труднодоступных и удаленных районах. В Республике введен режим ЧС.

В конце прошлого месяца в якутском городе Верхоянске был установлен заполярный тепловой рекорд. Температура воздуха была почти 38 с половиной градусов со знаком плюс. При этом жара сопровождалась порывистым ветром, его скорость достигала 80-ти километров в час.

В июле, по прогнозам синоптиков погода существенно не изменится. Сейчас в тушении природных пожаров задействовано почти тысяча человек, более 90 единиц наземной техники и 6 воздушных судов, сообщает телеканал "Россия 24".