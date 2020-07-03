Центризбирком готов объявить официальные данные по общероссийскому голосованию

Центризбирком объявит в пятницу официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию — заседание запланировано на 11 утра по московскому времени. Будет подписан протокол по результатам волеизъявления граждан.

По предварительным итогам, поправки поддержали почти 78 процентов проголосовавших, против были чуть более 21 процента. Явка при этом достигла почти 68 процентов — это более 109 миллионов человек, напоминает телеканал "Россия 24".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил накануне, что после официального подведения итогов Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию.