В Великобритании арестовали бывшую любовницу и подельницу Эпштейна

Бывшей подруге покойного финансиста Джеффри Эпштейна — Гилейн Максвелл — в случае признания вины грозит лишение свободы на срок до 35-ти лет.

Британскую подданную обвиняют в том, что она заманивала несовершеннолетних девочек, чтобы Эпштейн мог сексуально надругаться над ними. Как сообщило ФБР, Максвелл задержали накануне в британском Брэдфорде, где она скрывалась с декабря.

Прокуратура требует оставить ее под стражей до судебного разбирательства, отмечает телеканал "Россия 24". По мнению обвинения, на свободе бывшая любовница финансиста может снова скрыться. Сама Максвелл все обвинения отвергает.