Месси может уйти из "Барселоны"

Чемпион Испании "Барселона" может лишиться своего лидера. Переговоры с Лионелем Месси о новом контракте зашли в тупик.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Месси прекратил переговоры и не хочет подписывать новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2021 года. Если ситуация не измениться, то "Барселоне" придется отпустить своего лидера бесплатно через год. Или продать его текущим летом.

Причиной возможного ухода Месси может стать усталость футболиста. Аргентинца часто обвиняют в последних неудачах клуба. Лионель, проведший всю карьеру в "Барселоне", раздумывает над сменой клуба.