Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить до 15 процентов для получателей бесплатных гектаров. С инициативой выступило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как поясняют в ведомстве, получатели бесплатных гектаров будут иметь возможность досрочного оформления в собственность участка, при наличии договора на строительство на выданной земле. Стоит отметить, что гектары пойдут в зачет при оформлении ипотеки по льготной схеме.

Глава министерства Александр Козлов считает, что таким образом желающим закрепится на полученных землях, станет проще. Кроме того, отмечает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на канале "Россия 24", новая инициатива позволит нарастить общую залоговую сумму и кредитную массу.