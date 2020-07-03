Президент присвоил Томску звание "Город трудовой доблести"

Томск попал в 20 городов, которым присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Глава государства накануне подписал соответствующее постановление.

Ранее Владимир Путин подписал закон о присвоении звания "Города трудовой доблести". Это даст возможность увековечить память тружеников тыла и неоценимый вклад предприятий в победу над фашизмом.

Власти Томска включились в работу по сбору документов для наделения города таким званием. Затем депутаты одобрили подачу заявки. Томск в числе 20 городов стал претендентом на почетное звание. Право выбора осталось за жителями города. Голосование проходило в дни всероссийского голосования по поправкам в Конституцию — с 25 июня по 1 июля включительно.

Как информирует ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", 2 июля вечером на сайте Кремля появился указ президента о присвоении звания "Города трудовой доблести" 20-ти российским населенным пунктам, в том числе и Томску.