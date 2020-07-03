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3 июля 202010:55

В Татарстане отменили приговор отцу, обвиняемому в насилии над маленькой дочерью

kazanfirst.ru

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, который оправдал отца, подозреваемого в изнасиловании дочери. 

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Как сообщил РИА Новости представитель суда, решение принято в связи с наличием процессуальных нарушений.

В октябре 2019 года скорая помощь приехала на вызов полуторагодовалой девочке. Врач обнаружил кровотечение и направил ее в больницу, где гинеколог выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. В отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

На следствии мужчина заявил, что случайно поранил дочь, когда менял ей подгузник, но потом признался в совершенном насилии. Однако он указал, что надругался над ребенком не ради сексуального удовлетворения – "просто психанул" из-за ссоры с женой. 

Причем на суде жена выступила в защиту мужа. В семье помимо пострадавшей девочки есть еще двое старших детей. 

13 апреля Бугульминский районный суд Татарстана оправдал мужчину. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка. Однако гособвинение с таким решением не согласилось и и подало апелляцию. Прокуратура указала, что мужчина действовал с умыслом, и такие травмы невозможно нанести случайно.

Дело взяла под свой контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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