СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

LG намерена превратить свои разработки, зафиксированные в опубликованном ранее патенте на смартфон с экраном-свитком, в реальный коммерческий продукт. Как сообщает южнокорейское издание TheElec, в компании рассчитывают анонсировать гаджет в начале 2021-го года.

По данным источников TheElec в LG, устройство разрабатывается под кодовым названием B Project — первая буква якобы взята из имени управляющего директора LG Mobile Comunications, Бон-сук Квона.

Уже сделано более тысячи прототипов устройства, утверждают источники. При этом по каким-то причинам скручивающийся экран для смартфона выпускает не LG Display, входящая в тот же южнокорейский многоотраслевой конгломерат, а китайская BOE.

С новым смартфоном LG, не первый год теряющая позиции на рынке мобильных устройств, надеется затмить инновации уже выпустивших складные смартфоны с гибкими экранами конкурентов — Samsung и Huawei.

Кроме того, сообщает издание, в планах мобильного подразделения LG — выпустить в первой половине 2021-го традиционный смартфон-флагман под кодовым названием Rainbow, а во второй половине года — некое устройство, которое источник TheElec назвал "горизонтальным смартфоном". Возможно, речь идет об этом гаджете с поворачивающимся на 90 градусов экраном.