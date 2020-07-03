Вести.net: "социальный интернет" обошелся провайдерам в 200 млн рублей

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам с апреля по июнь обошелся провайдерам в сумму порядка 200 млн рублей. Если эксперимент расширят и на мобильную связь, компании будут недополучать от 110 до 160 млрд рублей ежегодно. Такие подсчеты комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ приводит "Коммерсант".

Речь о пилотном проекте по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Пока он касается только фиксированного, то есть проводного интернета. В тестировании услуги участвуют пять крупнейших провайдеров: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", он же "Билайн", "Мегафон" и Эр-телеком, который известен под брендом Дом.ру. Их абоненты могут даже при нулевом балансе заходить на сайты, признанные социально значимыми – таких всего набралось около 400 штук.

Там есть поисковые службы, почты, мессенджеры и карты, а также портал Госуслуг, кроме того около 50 сайтов СМИ и новостных агрегаторов, 26 соцсетей и сообществ, 46 ресурсов, связанных с культурой, примерно столько же научных порталов, более 60 образовательных ресурсов, есть сайты банков и даже интернет-магазинов. По оценкам Минкомсвязи за два месяца бесплатным доступом воспользовались порядка 500 тысяч абонентов из более чем 300 млн.

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, это говорит о том, что люди не переходят массово на бесплатный интернет, а пользуются им только в том случае, если на самом деле не успевают или почему-то не могут заплатить за услуги связи. Пока что операторы согласились на участие в проекте безо всяких компенсаций, но, когда проект только обсуждался, в самом министерстве говорили, что компании потеряют порядка 5 млрд рублей в год. Бизнес оценивал затраты в 30-40 раз выше.

Но это был прогноз, вот теперь первые фактические цифры и тут важно, что в этих расчетах есть нюанс. Комиссия приводит две суммы: первая - это расходы на проект, то есть то, что операторы тратят на закупку оборудования для программы и его обслуживание. Сейчас это от 30 до 100 млн рублей на одного провайдера на железо и от 5 до 20 млн на его поддержку.

То есть по самым пессимистичным подсчетам прямые затраты получаются не более 2,5 млрд рублей в год, но операторы учитывают еще и недополученную прибыль, что они могли бы заработать, если бы у абонентов не было бы бесплатного доступа в сеть и общая сумма с оборудованием и недополученной прибылью сейчас оценивается в 5,5 млрд рублей в год.

Если эксперименты расширят это и на мобильную связь, то годовые потери оценивают уже в 110 млрд рублей. Видимо компании полагают, что бесплатным интернетом в мобильном будут пользоваться активнее. Еще один спорный момент: по данным комиссии на 80% ресурсов из списка социально значимых есть потоковое видео, которое, как сказано в отчете, загружается с зарубежных ресурсов. Судя по всему речь идет в первую очередь о YouTube, причем изначально в правилах проекта говорилось, что потоковое видео, самый тяжелый тип контента, через бесплатный интернет загружаться не будет. Очевидно, тут стоит ждать продолжения переговоров.