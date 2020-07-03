"Бавария" объявила о переходе Сане

Мюнхенская "Бавария" объявила о переходе полузащитника "Манчестер Сити" Леруа Сане. Чемпион Германии заключил контракт с 25-летним футболистом до 2025 года.

"Мы рады приветствовать Леруа Сане в нашей команде. Он отличный футболист, что доказал своими выступлениями за сборную Германии", — приводит слова генерального директора "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге ТАСС. "Бавария" и "Манчестер Сити" согласовали переход Сане. На следующей неделе Леруа пополнит состав мюнхенцев.

До отъезда в Англию Леруа Сане был игроком "Шальке". Полузащитник отыграл "Манчестер Сити" четыре сезона. За это время он дважды стал победителем английской премьер-лиги, один раз выиграл Кубок Англии и дважды Кубок лиги. На счету Сане 21 матч и 5 забитых мячей в составе сборной Германии.