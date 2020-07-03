Премьер-министр Франции ушел в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэль Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил.

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".

В минувшее воскресенье Эдуар Филипп одержал на муниципальных выборах убедительную победу в борьбе за пост мэра города Гавра. После этого Макрону было необходимо решить, оставить ли Филиппа на посту премьера, либо предоставить ему возможность вновь возглавить мэрию Гавра. Это пост он занимал в течение шести лет, вплоть до его назначения главой кабмина. Как сообщает ТАСС, по опросам, подавляющее большинство французов — 57% — хотели, чтобы Филипп остался премьером.