Артисты красноярского театра готовятся к участию в телепроекте "Большой балет"

Артисты Красноярского театра оперы и балета возвращаются к работе после длительного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса. В театре возобновились репетиции, рассказывает в эфире телеканала "Россия 1" ГТРК "Красноярск".

Творческие люди воспользовались периодом самоизоляции. Как рассказали хореографы Олеся Алдонина и Демид Зыкин, за месяцы вынужденного простоя они подготовили новый номер под названием "Наперекрещенки". Музыка композитора Фила Колтера необычная и раньше никогда не становилась основой для балетного номера. Это современная хореография, рассказ о разных мыслях, возникающих в голове одного человека.

Исполнят номер артисты классического балета Анна и Марчелло. В красноярском театре Анна служит с 2015 года. Марчелло приехал в Россию на год раньше, стал изучать русский язык и пришел в театр в 2018-м. Сейчас артисты активно готовятся к участию в новом сезоне телевизионного проекта "Большой балет" телеканала "Культура". В осеннем эфире молодые люди покажут шесть номеров. Кстати, этот балетный конкурс является единственным в истории отечественного и зарубежного телевидения.