Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса

Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19. Однако разные страны оказались готовы по-разному, заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Но, в общем-то, он достаточно неожиданно и очень, вы знаете, таким объемлющим в части мировых проблем оказался вызовом. Мы его преодолеваем, этот вызов. Все преодолевают, ну, значимо лучше, чем страны другие. И ровно потому что мы его преодолеваем, у нас появляется возможность начать работу тех или иных сфер услуг, да, различных направлений. И важно сделать это так, чтобы не было рисков", — добавила Попова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что возврат к нормальной жизни произойдет не раньше февраля 2021 года. Тогда могут возобновиться массовые мероприятия, авиаперелеты, наладятся полноценные работа и отдых. Впрочем, все будет зависеть от появления эффективного средства против COVID-19.