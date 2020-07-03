Компания богатейшего человека Индии начала конкурировать с Zoom

Индийская компания Reliance Jio Platforms, в последние месяцы привлекшая многомиллиардные инвестиции от Facebook (5,7 млрд долларов), фонда национального благосостояния Саудовской Аравии (1,5 млрд), пула девяти международных инвестфондов (9,5 млрд) и Intel (0,253 млрд), запускает конкурента самому быстрорастущему сервису видеосвязи в мире - Zoom.

Новый сервис JioMeet предлагает неограниченные видеозвонки в разрешении 720p, в которых могут принимать участие до 100 человек одновременно. При этом лимит на продолжительность звонка (которая в бесплатных версиях конкурирующих продуктов часто составляет менее часа) очень щедрый - 24 часа. Интерфейс почти полностью повторяет Zoom:

Сервис бесплатен, а механизмов его монетизации пока не предусмотрено в принципе. Тем не менее, создателю видеоконференции предоставляются все привычные для "серьезных" продуктов такого рода инструменты - защита паролем, "зал ожидания", поддержка параллельных логинов на 5 устройствах, а также возможности для трансляции экрана и совместной работы. Заявлено и шифрование, но является ли оно сквозным, компания на официальном сайте не уточняет.

JioMeet работает в браузерах Chrome и Firefox, десктопных приложениях для macOS и Windows, мобильных - для iOS и Android, а также имеет плагин для использования вместе с Microsoft Outlook, пишет TechCrunch. Руководство Jio Platforms ранее говорило, что сервис видеоконференций может пригодиться не только частным пользователям и бизнесу, но и получить распространение в дистанционной медицине и образовании.

Reliance Jio Platforms менее чем за за 4 года стал крупнейшим сотовым оператором на быстрорастущем телекоммуникационном рынке Индии, сумев привлечь 388 млн абонентов. Секрет успеха - в минимальных ценах. Платя менее 2 долларов в месяц абонент получает не только доступ к звонкам и мобильному интернету, но и к бесплатным стриминговым сервисам с музыкой и фильмами. Компания принадлежит Reliance Industries - многоотраслевому конгломерату, лидирующему в стране по рыночной капитализации и контролируемому богатейшим человеком Индии (а по данным на апрель 2020-го - и всей Азии), Мукешем Амбани.

Амбани заявил ранее, что более чем 15 млрд долларов инвестиций, привлеченных за несколько месяцев 2020-го года в разгар пандемии, хватит Jio Platforms на развитие как минимум на несколько кварталов, при этом компания полностью расплатится с кредиторами. Бизнесмен обещает провести IPO Jio Platforms и частично работающей в связке с оператором Reliance Retail в течение ближайших пяти лет.