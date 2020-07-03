К российскому производству и сфере услуг возвращается оптимизм

Как только были сняты карантинные ограничения, то производство и российская сфера услуг воспрянула – рестораны, салоны красоты, кафе. Торговый оборот вырос до 70-90 процентов от докризисного.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне увеличился до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае и после обвала до 12,2 пункта в апреле 2020 года, подсчитала международная исследовательская организация Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже 50 — на ее спад.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ, отражающий активность в производстве, в июне также вырос — до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. Объемы производства и новые заказы выросли впервые за год.

"Тем не менее, постепенное восстановление экономики и признаки возобновления интереса клиентов привели деловую уверенность к четырехмесячному максимуму, — отмечают экономисты Markit. - Более широкое восстановление экономики вызвало возрождение оптимизма среди компаний сферы услуг после трех месячного

пессимизма".

"Совокупные объемы производства в обрабатывающих отраслях и сфере услуг приблизились к стабилизации во многом благодаря расширению в производственном секторе, — подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. - Новые заказы также вернулись к росту, хотя и незначительно. Тем не менее, ущерб, нанесенный во втором квартале, похоже, скажется на экономическом росте, поскольку наш последний прогноз на 2020 год указывает на возможное сокращение ВВП на 8,6 процента."

В пятницу, 3 июля, были опубликованы данные и по другим странам. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет - с 55 пунктов в мае до 58,4 пункта в июне, самого высокого уровня с апреля 2010 года. Индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца - до 48,5 пункта с 31,9 пункта в мае.