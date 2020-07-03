Евгения Медведева тренируется у Елены Буяновой

Российская фигуристка Евгения Медведева будет временно тренироваться в Москве под руководством Елены Буяновой. В настоящее время Медведева находится в российской столице.

В 2018 году Евгения перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадском специалисту Брайану Орсеру. Но сейчас, когда границы России закрыты, Медведева поддерживает форму в Москве в группе Елены Буяновой. При этом фигуристка станет поддерживать постоянную связь с Орсером.

Тренер ЦСКА Елена Буянова подтвердила РИА Новости информацию о временном сотрудничестве с двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 Евгенией Медведевой. "Пока границы закрыты, Евгения будет кататься на катке ЦСКА. Мы поддерживаем постоянную связь с Брайаном Орсером".