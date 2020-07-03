Четырехлетний мальчик утонул, пока его мать выпивала на берегу реки

Печально завершились поиски пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика — его тело обнаружили в полукилометре от места, где его мать с друзьями устроила пикник. Сама родительница ничего пояснить не смогла, поскольку была мертвецки пьяной.

На берег реки близ поселения Алдыы-Шынаа в Улуг-Хемском районе несколько семей с пятью детьми выбрались в первой половине дня 2 июля. Пока взрослые выпивали, ребятня была предоставлена сама себе. Пропавшего мальчика хватились только около пяти часов вечера, при этом никто толком не помнил, когда же он пропал.

К поискам было привлечено около 40 человек. Тело ребенка обнаружили в реке примерно в 500 метрах от места, где был пикник. Первичный осмотр не выявил признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти. По предварительной версии, он захлебнулся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Мать погибшего мальчика могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.