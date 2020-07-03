"Твиттер" удаляет термины "черный список", "хозяин" и "раб"

На Западе на фоне борьбы с расизмом косметические компании убирают из названий кремов и лосьонов термины "осветляющий", "отбеливающий" и подобные.

В свете последних событий "неполиткорректные" слова решили заменить и соцсети. Так, "Твиттер" решил удалить из своих программных кодов слова "черный список", "хозяин" и "раб" и заменить их на более "инклюзивные".

Так, "черный список" будет заменен на "список отказов", слово "хозяин" — на "лидер", а "раб" – на "последователь".

Также удаляются такие слова, как "белый список", "проверка работоспособности", некоторые другие и местоимения, указывающие на гендерную принадлежность, передает РИА Новости.

В заявлении компании отмечается, что речь не только об английских терминах или кодах: "Слова важны также для наших встреч, наших разговоров и документов, которые мы составляем".

Протесты в США и движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которому во время жесткого задержания полицейский навалился коленом на шею.