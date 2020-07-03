Отчим убил пасынка за то, что тот сутулился

Житель Омской области убил пасынка из-за того, что ребенок сутулился. Мужчина признал свою вину, теперь его дело будет рассматривать суд.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ, инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Новологиново. Вечером 10 сентября семилетний мальчик делал уроки, когда 30-летний ранее судимый сожитель его матери Владимир Нетеса обратил внимание на то, что ребенок не держит спину ровно.

Мужчина ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. После этого он бросил ребенка на диван. В итоге мальчик скончался от удушья, а Нетеса обманул сожительницу, сказав, что ее сын уснул. Затем мужчина сбежал из дома и в течение недели скрывался в лесу, пока его не задержала полиция.

В отношении злоумышленника возбудили дело об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

"По ходатайству следственных органов обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия Нетеса признал свою вину, – сообщили в следственном управлении. – В настоящее время расследование завершено и дело будет направлено в суд".

Если мужчину признают виновным, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о резонансном происшествии в Астрахани: там мать убила 12-летнего сына и закатала его тело в бетон. После этого она обратилась в правоохранительные органы, сделав в вид, что ребенок пропал. Женщину задержали.